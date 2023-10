Osimana, Senigagliesi al bivio: due partite per decidere il destino di Osimo

Ancora una settimana calda per le panchine di Eccellenza. Lunedì si sono registrate novità in casa Maceratese con il sollevamento dall’incarico di mister Roberto Lattanzi. Il tecnico ha pagato l’inizio deludente di campionato. Poi il pareggio casalingo senza reti di domenica contro l’Atletico Azzurra Colli, ultimo della classe, ha fatto il resto, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. A Tolentino, sempre due giorni fa, è stato ufficializzato il ritorno di Matteo Possanzini chiamato a risollevare le sorti di una squadra partita con tutt’altre ambizioni dopo la retrocessione dalla D dell’anno passato e che invece si ritrova dopo sei partite penultima, con appena quattro punti.

Non sta meglio l’Osimana, avanti ai cremisi di una sola lunghezza. Acque agitate anche a Osimo anche se sembra essere stata rinnovata la fiducia a mister Stefano Senigagliesi. Sarà a tempo? Il doppio impegno in quattro giorni di Patrizi e compagni, con due trasferte (oggi a Montefano in Coppa e domenica a Tolentino in campionato), potrebbe servire a riflettere e meditare. Di sicuro la piazza è scontenta e dopo averlo manifestato domenica al Diana - con fischi, cori e disappunto già nel primo tempo e con tanto di colloqui alla fine con giocatori, squadra e presidente - lunedì sera gli ultras Osimo si sono fatti vivi sui social e in città con tanto di striscioni: "La pazienza è finita, Senigagliesi vattene!". Insomma la tregua nella tifoseria osimana è finita per una stagione che non è mai decollata.

Sin dal precampionato e poi nelle partite ufficiali, eccetto lampi sporadici in Coppa Italia (con la vittoria contro Castelfidardo e Montefano) e in campionato dove è arrivato un solo successo (in casa contro l’Atletico Azzurra Colli), di misura, e due pareggi in trasferta (a Montegiorgio e sul campo del Montecchio Gallo). Con la vetta che dopo appena sei giornate è lontana già dieci punti, mentre i playout e la zona rossa sono a un passo. Una squadra che non ha mai convinto appieno, faticando nel gioco e non solo. E l’esperienza e le qualità sembrano non mancare proprio nella rosa giallorossa, a partire dal bomber della scorsa Eccellenza, Tittarelli, ancora a secco di reti in campionato, richiamato addirittura in panchina domenica con la squadra sotto 1-2. L’emblema e la fotografia di una falsa partenza in casa senzatesta.