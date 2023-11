Osimana, subito un altro derby: al Diana ecco la sfida con la Jesina

Un novembre ‘caldo’ al Diana. Per i derby. Due settimane fa quello contro il Castelfidardo, infiammato ancora di più dalla splendida sforbiciata di Alessandroni all’ultimo secondo che è valso il pari per l’Osimana.

Oggi quello contro la Jesina. La curva osimana invita "tutti allo stadio e in curva", ma "la pazienza è finita. Dimostrate quello che valete" il monito degli ultras "senzatesta" a squadra e forse anche alla società.

I leoncelli di Simone Strappini, reduci da sette risultati utili di fila, si presenteranno al Diana senza Trudo (squalificato), ma recuperano Capomaggio. Anche l’Osimana non si presenterà al completo. Il Castelfidardo invece cercherà di ritrovare la vittoria a Macerata. La squadra di Giuliodori gioca bene, ma non riesce ad andare oltre il pari. Ben otto quelli conquistati finora, cinque nelle ultime cinque partite. Trasferta ostica per i biancoverdi non al completo (orfani di Imbriola squalificato) e viste anche le qualità di un avversario come la Maceratese dove c’è l’ex Minnozzi.

Eccellenza, dodicesima giornata, oggi (ore 14:30): Atletico Azzurra Colli-K Sport Montecchio Gallo (ore 15), Chiesanuova-Monturano Campiglione (ore 15), Civitanovese-Tolentino (ore 15), Urbino-Montefano, Maceratese-Castelfidardo (ore 15), Montegiorgio-Montegranaro, Osimana-Jesina, Urbania-Sangiustese Vp.

Classifica: Civitanovese 22; Urbino e Montegranaro 21; Chiesanuova 19; K Sport Montecchio Gallo, Montefano e Jesina 17; Maceratese 16; Castelfidardo e Urbania 14; Tolentino 12; Osimana 10; Montegiorgio 9; Monturano C. e Sangiustese Vp 7; Atletico Azzurra Colli 6.