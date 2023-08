Osimana-Tolentino, una sfida in ricordo di Zazzera a Osimo nel decennale della sua morte

Alle 17 nello stadio osimano andrà in scena, a ingresso gratuito, il memorial Zazzera, che cade quest’anno nel decennale della prematura scomparsa di Omar. Il Memorial, giunto alla nona edizione, vedrà di fronte come consuetudine Osimana e Tolentino, per uno degli appuntamenti tradizionali del precampionato dell’Osimana. Giallorossi contro cremisi, una sfida che nella stagione ormai prossima a partire vedrà di fronte le due squadre anche in campionato, dopo la retrocessione in Eccellenza del Tolentino. Sarà dunque un assaggio del prossimo torneo, che si preannuncia alquanto emozionante e affascinante - le due formazioni si ritroveranno di fronte in campionato il 22 ottobre alla settima giornata a Tolentino, ritorno fissato il 18 febbraio - ma il Memorial, dedicato al ricordo di Ennio e Omar Zazzera, storici tifosi giallorossi, vedrà anche una grande festa sugli spalti, con le due tifoserie legate da uno storico gemellaggio che dura ormai da alcuni decenni, voluto proprio da Omar. Insomma ci sono tutti i presupposti per una bellissima giornata di sport. "Onoriamo il gemellaggio, tutti allo stadio" si legge in uno striscione appeso in città. E sui social gli ultras giallorossi aggiungono: "Arrivano i nostri fratelli, onoriamo Omar e il gemellaggio. Tutti in curva". Sarà la quinta uscita per l’Osimana di mister Senigagliesi. In precedenza c’erano state le amichevoli giocate contro Recanatese, Ancona, Marina e Vigor Senigallia: per l’Osimana una sola vittoria contro il Marina.