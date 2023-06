Osimana, Triana è il quarto colpo, un attacco di spessore!

Anche Christian Triana all’Osimana. Per una settimana infuocata, e non per il meteo, dalle parti del Diana. I dirigenti giallorossi centrano in tre giorni un tris di acquisti. Dopo Santarelli e Borgese un altro nome importante vestirà la maglia giallorossa. Christian Triana approda alla corte di mister Stefano Senigagliesi. Insomma si potrebbe affermare tranquillamente che prosegue spedito il mercato in entrata per l’Osimana, ancora di più dopo l’ultima freccia inserita nell’attacco dei senza testa. Triana viene descritto dalla società come un ‘’guizzante esterno offensivo’’, classe 1998, le ultime due stagioni trascorse al Valdichienti Ponte, andando spesso e volentieri a rete: nove i centri nell’ultimo campionato. Un altro elemento di spicco che si innesta in un organico assai competitivo in vista del prossimo campionato. "Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia – le prime parole dell’attaccante colombiano nello stadio Diana assieme al ds Giacco –. Ho deciso di sposare questo progetto, perché l’Osimana è una società seria. Conoscevo un po’ il mister e sono contento di essere qui. Ci attende un campionato tosto, con squadre che si stanno attrezzando bene. Cercheremo di fare il meglio possibile. Le prime impressioni sono sicuramente positive". Per ora nell’Osimana che verrà ci sono tante conferme e quattro volti nuovi, tutti di spessore. A partire dal reparto offensivo, con bomber Tittarelli e Triana arretrando a centrocampo con Borgese mentre in porta ci sarà il giovane Santarelli.