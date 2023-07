Osimo, arriva Epson Mosquera, quarto acquisto in pochi giorni

Un altro nuovo acquisto nell’Osimana (Eccellenza). il quarto nel giro di pochi giorni. Stavolta un giovane, classe 2003, che va a completare il ruolo che non aveva registrato finora volti nuovi: la difesa. Un giovane promettente. Viene definito così Epson Mosquera che approda alla corte di mister Stefano Senigagliesi. Mosquera, da due stagioni in Italia, ha indossato le casacche di Valdichienti Ponte e del Potenza Picena: un atleta dotato anche fisicamente, e con una buona tecnica, che potrà tornare utile alla causa giallorossa. "Ringrazio la società che mi ha offerto fin da subito un bel progetto – commenta Epson –. C’è voglia di fare bene. In Italia mi trovo molto bene, visto che il calcio viene vissuto come una passione, e per la prossima stagione mi aspetto che sia una stagione buona per tutti: la società sta facendo dei buoni acquisti". Per un’Osimana alquanto ambiziosa che oltre a Mosquera ha registrato in questa settimana gli arrivi di Santarelli, Borgese e Triana mentre in precedenza era arrivato a Osimo bomber Tittarelli.