OSIMO: Coppa Italia Eccellenza, Montefano-Osimana: in ballo la semifinale

Dopo la delusione in campionato con il ko interno di domenica contro il Montegranaro - con annessa contestazione dei tifosi - l’Osimana si rituffa in Coppa Italia. Oggi a Montefano c’è in palio il passaggio alla semifinale della Coppa di Eccellenza e i giallorossi (orfani di Buonaventura squalificato per una giornata) dovranno difendere il minimo vantaggio accumulato nella partita di andata dei quarti di finale con il calcio di rigore segnato nel secondo tempo da Alessandroni.

Una vittoria per 1-0 che non dà sicurezze però ai senzatesta che cercheranno in Coppa quelle soddisfazioni che in campionato tardano ad arrivare.

Coppa Italia Eccellenza, ritorno quarti di finale. Oggi (ore 15:30): Montefano-Osimana (risultato andata 0-1), Atletico Azzurra Colli-Montegranaro (and.0-1, ore 19:30), K Sport Montecchio-Urbania (and.0-2), Tolentino-Maceratese (and.2-4, ore 20).

Coppa Italia Promozione. In campo oggi anche le formazioni di Promozione per l’andata degli ottavi di finale. Due le partite che interessano le nostre squadre: Marina-Biagio Nazzaro Chiaravalle e Osimo Stazione -Moie Vallesina. Il programma dell’andata degli ottavi di finale. Oggi: Marina-Biagio Nazzaro Chiaravalle (ore 15:30), Osimo Stazione-Moie Vallesina (ore 20:30), Appignanese-Matelica (19:30), Casette Verdini- Potenza Picena (20:30), Elpidiense Cascinare-Porto Sant’Elpidio (20:30), Sangiorgese Monterubbianese- Atletico Centobuchi (15.30), Pergolese-S.Orso (15:30), Valfoglia-Vismara (20). Squalifiche. Nella Coppa Marche di Prima Categoria disputata la scorsa settimana squalificato fino 27 ottobre Tizzoni, allenatore del Castelbellino.