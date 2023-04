Osimo è a tre punti da Turi Loreto, missione salvezza

Il Potentino fa il colpo grosso vincendo in casa contro Turi in quattro set e riaprendo di fatto la corsa ai playoff nel girone E di B maschile. Ora i punti di distacco di Osimo, terza, da Turi, seconda, sono solamente tre. Un turno favorevole in zona salvezza anche per Loreto viste le sconfitte di Modugno e di San Giovanni in Marignano che rilanciano così le ambizioni di salvezza della formazione di Giombini. Adesso riposo per le festività pasquali. Alla ripresa mancheranno quattro giornate con la formazione osimana scenderà a Castellana Grotte. Trasferta in Puglia anche per Castelferretti a Turi. E fuori casa giocheranno anche Ancona a Montorio al Vomano e Loreto a Civitanova sponda Volley 79. B maschile (girone E), 22^ giornata. Altri risultati: Molfetta-Montorio 3-0, Macerata-Castellana Grotte 1-3, Potentino-Turi 3-1. Classifica: Molfetta 56; Turi 53; Osimo 50; Potentino 46; Macerata e Castelferretti 41; Ancona 38; Montorio 32; Modugno 23; Loreto 22; San Giovanni in Marignano 21; Castellana Grotte 16; Lube Civitanova 13; Volley 79 Civitanova 10. Prossimo turno. 15042023: Volley 79-Loreto (ore 18), Montorio-Ancona (18:30), Castellana Grotte-Osimo (17:30), Molfetta-Macerata, Turi-Castelferretti (18:30), San Giovanni in Marignano-Potentino. 16042023: Modugno-Lube Civitanova.