Osimo e Ancona, il cuore non basta Turi troppo forte per i "senza testa"

Parziali: 25-23, 23-25, 25-21, 25-20

san giovanni

3

ancona

1

VENTIL SYSTEM IN MARIGNANO: Conci 8, Magi, Venturini, Mancinelli 3, Ferro, Franco, Ercoles, Uguccioni 24, Ferraro, Ceccarelli, Cafaro, Gabellini 2, Morichelli 22, Sanchi, Scrollavezza 1, Gradoni. All. Della Balda.

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS ANCONA: Rosa 7, Larizza 2, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni 2, Marconi, Schiavoni 2, Durazzi 5, Tomassetti 14, Magini 2, Bugari, Santini 22. All. Della Lunga

Arbitri: Lasaracina e Fallica

Ancona torna a casa a mani vuote dalla trasferta in Romagna. E’ San Giovanni in Marignano a prendersi l’intera posta, tre punti importanti per i locali per la lotta per la salvezza. I dorici a tratti sono distratti e imprecisi. Parte meglio la squadra di casa che vince il primo set. Riscatto immediato per Larizza & C. nel combattutissimo secondo set. Molto equilibrato anche il terzo parziale, ma sono di nuovo i romagnoli a spuntarla che approfittano del buon momento aggiudicandosi anche l’ultima frazione.