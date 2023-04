Osimo è la regina degli scacchi

Regala emozioni e successi la collaborazione del Circolo scacchi Recanati e Osimo con il Centro Fonti San Lorenzo Recanati e Anteas Osimo.

Si è appena conclusa la "Due giorni di scacchi" del Circolo scacchi Recanati e Osimo e già ci si prepara per i prossimi eventi, quelli di domenica, il Cigu18 a San Severino Marche, l’altro dal 7 al 10 maggio, il Tss 2023 a Montesilvano, e il Cis dal 19 al 21 maggio a Falconara Marittima. A Recanati il primo giorno il centro ospitante è stato invaso da 50 giocatori e dai loro accompagnatori appassionati del gioco, provenienti principalmente da Recanati e Osimo, e da tanti altri da Loreto, Castelfidardo, Jesi, Fermo, Ancona, Civitanova Marche, Potenza Picena e tante città marchigiane.

I giocatori suddivisi nelle fasce di età adulti, junior (dai 14 ai 17 anni), ragazzi (dagli 11 ai 13 anni) e bambini (dai 6 ai 10 anni), hanno dato vita, ognuno nella propria fascia d’età, ad un torneo amatoriale di scacchi con partite molto emozionanti sotto l’aspetto scacchistico.

La seconda giornata nei locali dell’Anteas è stato un torneo molto particolare il torneo di Campionato italiano giovanile che, oltre a permettere la qualificazione alla fase finale nazionale a Tarvisio in provincia di Udine prevista dal 2 al 9 luglio, ha decretato i campioni provinciali delle province di Ancona e Macerata nelle varie fasce d’età previste.

I 44 giovani scacchisti, provenienti dalle varie province marchigiane, hanno dato vita a partite degne di maestri di scacchi coinvolgendo anche tutti gli spettatori che, passando in una normale giornata di passeggiata e relax, si sono fermati a vedere le partite. Campioni della provincia di Ancona sono: under 10 Cristian Coppari, under 12 Samuel Giambartolomei, under 14 Matteo Cherubini e under 16 Qun Yi Xu e Angela Jianing Xu.