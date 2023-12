Osimo è più rossonera. S’inaugura il Milan Club

Torna a Osimo un Milan club. Oggi l’inaugurazione, con tanto di torta e spumante di benvenuto, alle ore 17, presso il bar Colombo 23, sede del nuovo club rossonero in via Cristoforo Colombo. "C’è una nuova realtà a sostegno della squadra rossonera - fa sapere il presidente Lorenzo Lelli -. Siamo entusiasti del grande numero di soci che hanno aderito al club e si apprestano anche a fare la prima trasferta, in occasione di Milan-Monza, in programma il 17 dicembre. Siamo pronti a dare il nostro contributo alla sezione della regione Marche con grande entusiasmo per la nostra fede nei colori rossoneri". Una cinquantina finora gli iscritti, ma le iscrizioni sono ancora aperte e l’inaugurazione odierna, non un giorno a caso "ma perché è San Siro, santo che simboleggia e dà il nome allo stadio di Milano", potrebbe essere l’occasione per incrementare il numero di iscrizioni. Varie le iniziative in programma. "Abbiamo realizzato le sciarpe ‘Osimo Rossonera’, ma prossimamente abbiamo pensato anche alla realizzazione di un calendario e di uno stendardo per le trasferte oltre alle felpe.