Osimo: Osimana, l'under Fabiani arriva dal Sassuolo - Eccellenza

Altro arrivo nell’Osimana (Eccellenza). Si tratta di un under con i giallorossi che puntellano il proprio organico con il promettente Matteo Fabiani, difensore, classe 2005. Un’operazione resa possibile grazie ai rapporti stretti tra Osimana e Sassuolo, società detentrice del cartellino del giocatore, e i rispettivi responsabili tecnici Francesco Bellucci e Francesco Palmieri. Fabiani dopo essere cresciuto nella Filottranese a 14 anni passa al Sassuolo che poi lo manda a farsi le ossa nell’Ancona, con cui milita nell’Under 17 e 19. Ora arriva per lui la prima esperienza in una prima squadra. "Mi hanno parlato molto bene dell’Osimana per l’organizzazione e la serietà della società – afferma Fabiani – e posso confermare tutto. La società ha delle belle aspettative e queste sono importanti per la mia crescita. Spero di imparare molto dai veterani che sono per me un punto di riferimento’’. Il giovane difensore era in panchina già sabato nel memorial Zazzera giocato al Diana e perso dall’Osimana (0-2) contro il Tolentino.