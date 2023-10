Osimo Stazione: Cuore e Generosità non Bastano, Passa il Fabriano Cerreto

osimo stazione

fabriano cerreto

STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani, Ippoliti, Rinaldi, Gyabaa, Karalliu (20’ st Gelli), Mazzocchini (20’ st Boccolini), Camilloni, Pesaresi. All. Michettoni

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Peota, Crescentini, Cicci, Stortoni, Marino, Barilaro, Corazzi (35’ st Carnevali), Zuppardo, Tizi (47’ st Ciacci), Bubinelli (24’ st Carmenati). All. Tiranti

Arbitro: Negusanti di Pesaro Reti: 41’ pt Tizi, 31’ st Zuppardo, 44’ st Masi

La generosità e il cuore dell’Osimo Stazione non bastano. Arriva la prima sconfitta per la squadra di Michettoni, esulta invece per la seconda volta di fila il Fabriano Cerreto. L’Osimo Stazione va vicino al vantaggio varie volte nella prima frazione, ma nel finale del primo tempo è il Fabriano Cerreto a sbloccare il match con un tiro dal limite di Tizi che trova una deviazione che non lascia scampo a Bottaluscio.