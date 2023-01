Osimo Stazione ko tra i rimpianti

SANT’ORSO

3

OSIMO STAZIONE

2

SANT’ORSO: Palazzi, Vitali, Rossi, De Angelis, Brocca (13’ st Paolini), Alegi, Mattioli, Cenerilli, Messina (21’ st Latini), Luchetti (12’ st Saurro), Balducci (12’ st Pasini). All. Fulgini

OSIMO STAZIONE: Bonifazi, Masi, Polenta (85’ Pandolfi), Staffolani, Bah, Rinaldi, Ippoliti, Pizzuto (82’ Sampaolesi), Nanapere, Shaibu (82’ Amoabeng), Ramos. All. Girolomini

Arbitro: Fiermonte di Macerata

Reti: 4’ st e 18’ st (aut) Ippoliti, 8’ st Rinaldi, 21’ st Mattioli, 32’ st Alegi

Un’altra sconfitta per l’Osimo Stazione, ma quanti rimpianti dalla trasferta sul campo del Sant’Orso per il recupero della 14ª giornata. La squadra di Girolomini va in doppio vantaggio a inizio ripresa a seguito di un calcio piazzato. Prima con Ippoliti poi, dopo pochi minuti, arriva il raddoppio di Rinaldi. Il Sant’Orso inserisce forze fresche e trova in pochi minuti due reti, mentre il gol del sorpasso arriva con Alegi. Nel finale gli ospiti potrebbero pareggiare con Rinaldi su rigore, ma il penalty viene calciato fuori.