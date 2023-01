Osimo Stazione, la rivoluzione continua

Novità in entrata e in uscita nell’Osimo Stazione (PromozioneA). Settimane roventi nella frazione osimana con cambiamenti prima in panchina (tornato mister Girolomini dopo l’esonero di Fenucci), poi in dirigenza con gli arrivi di Fabrizio Bucci (team manager) e Massimo Minnozzi (direttore sportivo), ma anche nella rosa. I nuovi innesti interessano difesa e centrocampo con un doppio arrivo in entrambi i reparti rispettivamente Matteo Berrettoni, classe 1990 e Filippo Ascani (2003) e Matias Ramos (2003) e Ousman Bah (1998). E’ arrivato anche un portiere, Alex Bonifazi (1990). Ai saluti invece Alessio Piccione, Luca Recchi, Claudio Brugiapaglia, Davide Candolfi, Lorenzo Testoni e Nicolò Varoli. Sono restati sia Shaibu Nuhu che Nanapere, con quest’ultimo vicino al salto in Eccellenza, nell’Osimana (era anche in tribuna a dicembre nella sfida casalinga dei giallorossi contro il Chiesanuova), ma alla fine la società della frazione osimana ha deciso di non lasciarselo scappare. "Ci tengo a sottolineare che Emmanuel Nanapere è felicissimo di giocare per questa maglia - le parole del nuovo direttore sportivo, Massimo Minnozzi -. Sta facendo bene ed è normale che possa attirare l’attenzione di club di altre categorie. Siamo la famiglia giusta per valorizzare lui e Shaibu Nuhu, che hanno una storia delicata alle spalle, ma anche tutti gli altri ragazzi". E poi sulle ultime novità. "Disponiamo di una rosa molto giovane, innesti come Bonifazi e Berrettoni sono fondamentali per carisma ed esperienza. Ora siamo al completo, ma restiamo attenti al mercato svincolati. Aspettiamo a braccia aperte Simone Mazzocchini, fermo per un problema muscolare".