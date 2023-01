Osimo Stazione ospite del Sant’Orso Il Barbara sul campo del Fermignano

Oggi in Promozione (girone A) si giocano i recuperi delle gare rinviate per maltempo a dicembre. In campo per le nostre l’Osimo Stazione che si rimette in viaggio a distanza di tre giorni. La squadra di Girolomini salirà al Montesi di Fano, sul campo del Sant’Orso (si recupera il match della 14ª giornata). Con l’obiettivo per la squadra della frazione osimana di tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta di domenica sul campo della capolista K-Sport Montecchio. Alla squadra di Girolomini non è bastato un ottimo primo tempo e una bella prova del portiere Bottaluscio per uscire indenne dalla campo della prima in classifica. Il Barbara (recupero della 15ª giornata) sale invece a Fermignano dopo il pari interno contro il Valfoglia. Il programma. Promozione. Girone A. Oggi: (ore 14:30). Recuperi 14^ giornata: S.Orso-Osimo Stazione, Atletico MondolfoMarotta-Valfoglia, S.Costanzo-Villa San Martino. Recupero 15^ giornata: Fermignanese-Barbara. Classifica: K-Sport Montecchio 33; Urbania e Portuali 26; Gabicce Gradara e Atletico MondolfoMarotta 25; S.Orso 22; Valfoglia, Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo 21; Barbara 20; Biagio Nazzaro 18; Villa San Martino 17; Fermignanese 16; Osimo Stazione 15; Cagliese e Olimpia Marzocca 14; S.Costanzo 7. Girone B. Recupero 14^ giornata: Monturano-Palmense (ore 20). Classifica: Civitanovese 30; Monturano C. e Aurora Treia 25; A.Centobuchi 23; Passatempese 22; Trodica e Potenza Picena 21, Monterubbianese 20, Casette Verdini e Matelica 19, Palmense 18; Corridonia 17; Castel di Lama 16; Monticelli 15, Cluentina 14; Futura 96 13; Grottammare 12.