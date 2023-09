Osimo Stazione-Pesaro: un pari che sta stretto L'Osimo Stazione ottiene un punto dal campo del Vismara in un match senza reti. Gli ospiti recriminano per occasioni non sfruttate e per una rete annullata. Nel primo tempo da segnalare il palo di Karalliu. Terzo risultato positivo di fila per l'Osimo Stazione.