Osimo, tre punti dalla vetta Sfida contro la capolista

Tutto ancora da decidere in vetta quando mancano due giornate alla fine del campionato. Osimo dista solo tre punti dal primo posto dove è salito nell’ultimo turno Turi vittorioso a Macerata e che ha sfruttato anche la concomitante sconfitta di Molfetta sul campo del Potentino. E sabato ci sarà proprio la sfida Turi-Osimo, prima contro terza. In zona salvezza Loreto cercherà di non sbagliare a Modugno in un autentico scontro diretto con i pugliesi avanti di due punti in classifica rispetto ai loretani. Obiettivo quinto posto invece per Ancona e Castelferretti che viaggiano appaiate a quota 44 punti.

B maschile (girone E), 24ª giornata. Loreto-San Giovanni in Marignano 0-3, Ancona-Castellana Grotte 3-1, Osimo-Modugno 3-1, Lube Civitanova-Volley 79 Civitanova 1-3, Potentino-Molfetta 3-1, Castelferretti-Montorio 3-0, Macerata-Turi 0-3. Classifica: Turi 59; Molfetta 58; Osimo 56; Potentino 52; Ancona e Castelferretti 44; Macerata 42; Montorio 32; Modugno 26; Loreto e San Giovanni in Marignano 24; Castellana Grotte 16; Volley 79 Civitanova 14; Lube Civitanova 13. Prossimo turno. 29042023: Castellana Grotte-Volley 79 Civitanova, Turi-Osimo (ore 18.30), Macerata-Lube Civitanova, San Giovanni in Marignano-Ancona (ore 18.30), Modugno-Loreto (ore 18.30), Potentino-Montorio, Molfetta-Castelferretti (18.30).