Osimo va a Civitanova Derby a Castelferretti

Osimo vince da due punti, ma lo fa anche Potentino. I senza testa, terzi nel girone E della B maschile, confermano quindi i tre punti di vantaggio sul team di Potenza Picena, e si apprestano ad affrontare domenica la trasferta sul campo della Lube Civitanova. La squadra di Pascucci andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva. Derby sentito anche quello di sabato tra Castelferretti e Ancona. Loreto scenderà invece a Potenza Picena, contro un Potentino che sogna il podio. Nella B1 femminile (girone D) è stata una giornata favorevole per le nostre due squadre. Per la prima volta in stagione la Clementina esce dalla zona rossa della classifica grazie alla vittoria nello scontro diretto di Campagnola Emilia, fondamentale per la squadra di Mucciolo per continuare la risalita che però adesso non dovrà fermarsi. Vittoria importante anche per Jesi che avvicina Corridonia: il sesto punto ora dista solo due punti.