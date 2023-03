Ostacolo San Donato sulla strada dell’Ancona

Non esiste vento favorevole per un marinaio che non conosce la sua meta, diceva Seneca. Oggi il Del Conero sarà spazzato da forti raffiche, questo dicono le previsioni meteo, ma l’Ancona e la sua nave sanno bene dove indirizzare la prua. Allo stadio di Passo Varano, infatti, arriva il San Donato Tavarnelle, e l’Ancona deve tornare al successo, perché l’obiettivo è molteplice: c’è da difendere il quarto posto dall’attacco della Carrarese, prossima avversaria ad Ancona il primo aprile, ma per farlo c’è da ritrovare il successo. Nella partita di Lucca, condizionata dall’espulsione di Prezioso, l’Ancona non ha brillato, ma è comunque uscita dal Porta Elisa con un punto. Che si tratti di una normale flessione – quattro partite due punti – oppure che sulla prestazione opaca contro la Lucchese abbia emotivamente pesato il ko della settimana precedente contro l’Entella, poco importa: l’Ancona ha bisogno di ritrovare energie positive per il seguito della stagione regolare – e non solo quella – e per farlo conosce un unico mezzo che è quello della vittoria. Poco conta la classifica del San Donato Tavarnelle, che ha 31 punti contro i 50 dell’Ancona, poco anche il fatto che i toscani siano in striscia positiva da sei turni, o che siano privi di alcuni giocatori importanti, tra tutti il trequartista Russo, squalificato: l’Ancona ha Prezioso ai box per i tre turni di squalifica rimediati in seguito al rosso di Lucca, e Moretti e Pecci non al meglio, ma queste sono le partite in cui non possono esserci alibi.

L’Ancona, insomma, è chiamata non tanto a una grande prestazione, quanto piuttosto a una prova che sia sufficientemente buona per tornare al successo. Perché quel quarto posto, che a questo punto diventa il minimo obiettivo stagionale, è indispensabile in chiave playoff per saltare il primo turno e per affrontare il secondo con i favori del pronostico e in casa. Colavitto in settimana ha provato diverse formazioni: l’impressione, oltre a quanto ha dichiarato, è che non ci sia solo il rientro di Mondonico, in difesa, ma che quest’ultimo giochi a fianco a Camigliano, con Barnabà e Brogni esterni. Sarebbero tre novità difensive rispetto a Lucca, ma al Porta Elisa Mondonico non era al meglio, quindi in realtà si tratterebbe di un cambio di terzini.

A centrocampo sembra tutto deciso, con Paolucci che sarà schierato nel ruolo di mezzala insieme a Simonetti, con capitan Gatto in regia davanti alla difesa. Scontato anche l’attacco, a meno di decisioni dell’ultimo momento, con Petrella e Di Massimo a supporto di Melchiorri, proprio come a Lucca. Moretti e Pecci sembrano recuperati, quanto basta per essere a disposizione e partire dalla panchina, dove un ruolo importante nel match, visto il buon impatto nella gara di domenica scorsa, potrebbero averlo sia Lombardi sia Mattioli, ma a partita in corso è possibile anche l’impiego del bomber Spagnoli. "Passo dopo passo. Non conosco altra maniera per raggiungere i successi" dice Michael Jordan. Ecco: all’Ancona oggi serve un passo. Ma deciso e vincente.

Giuseppe Poli