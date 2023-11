PalaBaldinelli, arriva l’evento dedicato al Mixed. Martial arts e Muay thai

Torna domani al Palabaldinelli di Osimo il Warriors cage fight, il più importante evento regionale dedicato alle Mixed Martial arts e al Muay thai. L’organizzazione è affidata alla Tapaout Academy di Osimo ma tante sono le palestre che parteciperanno alla manifestazione per far scendere nel prestigioso ottagono osimano i propri atleti. Giunto ormai alla sua settima edizione, è un evento che continua a crescere di anno in anno, affermandosi sempre più tra i massimi tornei a livello nazionale per quanto concerne le arti marziali. Ben 18 i match in programma tra dilettanti, semiprofessionisti e professionisti, che culmineranno nell’attesissimo rematch tra l’osimano Francesco Di Renzo Mannino e Nicola Tropi, detentore del titolo italiano di Mma. Oltre ai beniamini di casa Matteo Allori (Mma), Yuri Massacesi (Mma), Andrea Splendiani (K1) e alle società di Ancona, Pesaro, Montecassiano e Porto San Giorgio, saranno presenti i fighters delle palestre di Roma, Firenze e Taranto. È prevista inoltre la partecipazione di alcuni atleti provenienti dalla Romania e dal Tagikistan. La competizione inizierà alle 16.30 con i dilettanti. Poi, dalle 18.30, il via agli incontri dei semiprofessionisti e dei professionisti. Al termine dei combattimenti, atleti e pubblico potranno partecipare al grande party promosso dalla Tapout Academy in collaborazione con i ragazzi del Barigno di Osimo, che vedrà alternarsi dalla consolle posta al centro della gabbia i dj El Brigante, El Mosto,Violet e Disagio per ballare fino al mattino.