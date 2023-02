Palaindoor ancora tricolore In palio gli scudetti allievi

Due giorni e poi il PalaIndoor si tingerà ancora di tricolore. Per il secondo fine settimana di fila. Stavolta gli scudetti se li giocheranno gli Allievi con oltre 600 atleti e 26 titoli da assegnare. È l’evento che in ogni stagione porta alla ribalta le nuove leve dell’atletica italiana tra entusiasmo, amicizia, divertimento, spirito agonistico.

Non manca l’obiettivo: quest’anno per la categoria under 18 (nati nel 2006 e 2007) c’è il Festival olimpico della gioventù europea (Eyof) a fine luglio a Maribor. E allora per molti il sogno della maglia azzurra inizierà proprio da Ancona. A partire da quelli che hanno registrato la migliore prestazione italiana U18. A partire dalla marchigiana Alice Pagliarini (Atl. Fano Techfem) che ha impressionato al Memorial Giovannini del Palaindoor con il tempo di 7.38 nei 60 metri, un crono che le ha permesso di infrangere il limite italiano fissato l’anno scorso da Ludovica Galuppi (7.44).

Per Pagliarini nel 2022 tre medaglie internazionali: il doppio oro all’Eyof di Banska Bystrica (100 e staffetta) e l’argento con il quartetto agli Europei U18 di Gerusalemme.

Ad Ancona ci sarà anche il bronzo europeo U18 dei 100hs Sofia Pizzato (Lagarina Crus Team) si è appropriata della migliore prestazione italiana di categoria dei 60hs con 8.26. L’altro recordman è Manuel Zanini (Atl. Gavirate) capace di 3:55.81 nei 1500 metri.

Tra gli iscritti ci sono altri medagliati degli Europei U18 di Gerusalemme: il marciatore d’argento Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva) nei 5000 su pista, la duecentista Elisa Marcello (Atl. Valeria) seconda con la staffetta. E poi l’ostacolista Matteo Togni (Bergamo Stars) con 7.76 è a soli cinque centesimi dalla MPI di Lorenzo Simonelli del 2019 (7.71). All’astista Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team) con 5,00 mancano dieci centimetri per raggiungere il 5,10 di Ivan De Angelis del 2018. Nel mezzofondo Latena Cervone (Uisp Atletica Siena) negli 800 con 1:53.16 e Sofia Sidenius (Bracco Atletica) con 4:31.33, secondi allievi italiani di sempre. Interessanti anche i progressi di Valentina Vaccari (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) nei 400 metri (55.16), Ginevra Di Mugno (Acsi Italia) nei 1500 con 4:32.97, Francesco Pagliarini (Atl. Fano Techfem) nei 200, completati in 22.08, alla ricerca della doppietta di famiglia insieme alla sorella Alice. Già in evidenza tra i cadetti, ad Ancona sarà il primo campionato da U18 per Viola Paoletti (Atl. Firenze Marathon), iscritta nei 1500 metri. Tra i partecipanti anche Aldo Rocchi (Atl. Futura Roma) nel triplo e nel lungo.