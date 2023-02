Palaindoor esaurito per lo sprint di re Jacobs

Dopo il doppio antipasto con i giovani (prima gli Juniores e le Promesse circa mille partecipanti e poi gli Allievi, ottocento atleti-gara) nel fine settimana spazio ai big dell’atletica. Sabato e domenica le luci del PalaIndoor si accenderanno per ospitare l’atletica dei grandi, i Campionati Italiani Assoluti. Soprattutto per domenica l’aria è già elettrica, perché sulla pista dell’impianto di via della Montagnola si esibirà il campione olimpico Marcell Jacobs. Proprio oggi il poliziotto di Desenzano del Garda svolgerà la rifinitura nei 60 metri, prima del tricolore, a Liévin. Lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro, campione del mondo indoor dei 60 metri, è atteso da due gare in cinque giorni, quattro sprint tra batterie e finali, tra oggi e domenica. Una settimana cruciale per Jacobs nel percorso di avvicinamento agli Europei indoor in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo. Prima la gara francese, il Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais, quinta tappa del principale circuito mondiale al coperto, il World Indoor Tour Gold.

"La stagione indoor è iniziata alla grande! I nostri motori stanno girando. Seguitemi nelle mie prossime gare... ci divertiremo molto" la promessa di Jacobs su Instagram. Sarà lui indubbiamente l’uomo simbolo nel pomeriggio di domenica ad Ancona con tanto di diretta tv sui canali Rai. Con tanto di pienone previsto al PalaIndoor visto che sono stati polverizzati in pochi giorni i biglietti per assistere alle sue volate (mentre sono ancora disponibili i tagliandi per la giornata di sabato). "Crazylongjumper" è pronto a infiammare il pubblico nel doppio turno (batterie dalle 16.40, finale alle 17.35). In attesa oggi andrà a caccia del terzo successo consecutivo in Francia dopo quelli del dopo quelli del 2021 (con 6.54) e del 2022 (con 6.50).

L’obiettivo, in vista della rassegna continentale alla quale si presenterà da campione in carica, è anche migliorare il crono realizzato al debutto stagionale di Lodz il 4 febbraio (6.57) e allungare la striscia di vittorie di fila nei 60 indoor che è arrivata a diciannove.

Ma non ci sarà domenica solo Jacobs atteso al tricolore, ma anche il ragazzo di casa Simone Barontini che vorrà riprendersi lo scudetto indoor che gli è sfuggito lo scorso anno. Barontini è reduce da un altro quinto posto negli 800 metri di sabato a Metz corsi in 1:48.27, un passo indietro rispetto all’1:47.42 fatto segnare una settimana fa nella polacca Torun che è valso il nuovo primato personale per il 24enne delle Fiamme Azzurre. Il primo grande obiettivo per il ragazzo allenato da coach Fabrizio Dubbini saranno proprio i tricolori sulla pista di casa.