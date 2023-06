Ci sarà anche Chiaravalle al Festival della Pallamano, con la voglia di essere protagonisti alle finali nazionali di categoria previste dal 4 al 9 luglio in Romagna, a Rimini, Riccione e Misano Adriatico. C’è attesa per i ragazzi dell’Under 15 di mister Nocelli che arrivano all’appuntamento da vice campioni d’Italia. A far parte del weekend romagnolo ci saranno anche le Under 13 e 11, per un totale di 61 giovani giocatori chiaravallesi segno di come la Pallamano Chiaravalle sia oramai una realtà tra le più numerose in Italia in quanto a tesserati. "Oltre che con il settore giovanile, siamo già al lavoro anche con le prime squadre" le parole del presidente chiaravallese Maltoni. La A Silver maschile vedrà Chiaravalle impegnata in un girone unico a 12 squadre, che va da Trieste a Palermo, passando per Bologna, Chieti, Salerno. Chiaravalle si veste anche d’azzurro visto che due giocatrici della rosa chiaravallese di A2 sono state convocate nel gruppo della Nazionale femminile under 19. Caterina Mariniello ed Esperanza Rivera Ventura.