Pallamano A2: bottino pieno per le squadre di Chiaravalle

Sarà scontro per l’alta classifica in A2 maschile sabato tra Chiaravalle e San Lazzaro, mentre Camerano riceverà la visita del Verdeazzurro che insegue i gialloblu a quattro punti. Tre settimane di sosta invece per il femminile che tornerà in campo solo l’11 febbraio. A2 maschile (girone B). Altri risultati (4^ di ritorno). Verdeazzurro-Modena 30-24, San Lazzaro-Teramo 39-28, Bologna-Parma 29-24, Pescara-Prato 24-27, Classifica: San Lazzaro 29; Cingoli e Ferrara 28; Chiaravalle 25; Camerano 23; Verdeazzurro 19; Bologna 15; Modena 13; Parma e Prato 10; Tavarnelle 9; Teramo 8; Monteprandone e Pescara 5. Prossimo turno (5^ ritorno). 280123: Camerano-Verdeazzurro (ore 16:30), Chiaravalle-San Lazzaro (ore 18), Ferrara-Pescara, Cingoli-Modena, Teramo-Bologna, Parma-Monteprandone, Prato-Tavarnelle. A2 femminile (girone D 1). Classifica: Marconi Jumpers 11; Ferrara 8; Camerano 7; Chiaravalle 6; Sportinsieme 0. Prossimo turno (4^ di ritorno). 110223 (ore 21): Chiaravalle-Marconi Jumpers. 120223 (ore 16): Ferrara-Camerano.