Pallamano Camerano, bilancio positivo e progetto quinquennale per un futuro ricco di novità

Un bilancio positivo per una Pallamano Camerano che guarda al futuro. Ricco di novità interessanti per un progetto in continua crescita. Temi trattati nella festa di chiusura stagionale andata in scena domenica al PalaPrincipi, un momento per celebrare tutte le squadre, dai più grandi fino ai team delle giovanili, che si sono distinte nel corso di questa intensa annata sportiva. Che ha visto quasi tutte le formazioni gialloblu disputare le finali nazionali con le proprie formazioni.

La prima squadra ha conquistato l’A2 Silver, l’U20 Youth League si è classificata tra le prime quattro d’Italia e poi le soddisfazioni non sono mancate per l’U17 femminile, base anche dell’A2 femminile, l’U17 Maschile, le U15 maschili e femminili, che concluderanno la loro stagione con il Festival della Pallamano, fino ai più piccoli dell’Under 9 e 11. Premiati anche i tecnici Davide Campana e Cristiano Giambartolomei. Il settore giovanile è il fiore all’occhiello della società, "che è una famiglia" come ha ribadito il presidente gialloblu Massimo Albamonte.

Il dirigente Giovanni Casavecchia ha illustrato i punti dell’ambizioso progetto quinquennale che vedranno Camerano come nuovo polo formativo per questo sport grazie anche a degli "spin-off" nei comuni limitrofi, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Recanati. Davide Campana avrà un ruolo importante in questo progetto che avrà il compito di formare nuovi giocatori non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista etico. Una crescita costante e continua a 360gradi per i giovani e le giovani atlete, con diversi talenti che già hanno avuto modo di arrivare nei club di massima serie, Simone Giambartolomei e Margherita Danti o Edoardo Francelli premiato alle fasi finali della Youth League.