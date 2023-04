Pallamano, Camerano sugli scudi

La Pallamano Camerano protagonista su tutti i fronti. Anche a livello giovanile. Dopo i brillanti risultati delle ultime stagioni, sia a livello maschile che femminile, prosegue la tradizione più che positiva per il sodalizio gialloblu. La compagine Under 20 maschile di coach Davide Campana, nella Youth League, raggiunge le Final Eight della competizione e andrà a giocarsi il titolo di Campione d’Italia con le altre migliori sette squadre italiane. Le finals si terranno a Chieti nella Casa della Pallamano dal 31 maggio al 4 giugno. I giovani gialloblu, nell’ultima fase eliminatoria nel weekend di Pasqua, si sono disimpegnati in maniera egregia ottenendo due agevoli vittorie contro Benevento, 56-19, e Conversano, 39-22, staccando così il pass per le Final Eight.

Un ulteriore prestigioso traguardo per la Pallamano Camerano che da sempre presta molta attenzione al lavoro e alla crescita del proprio florido vivaio.

"Abbiamo ottenuto due vittorie di larga misura – commenta coach Campana – mettendo in campo un ottimo atteggiamento e che ci sono servite sia per provare i futuri playoff che faremo, sia per dare minuti ai ragazzi dell’A2 che giocano in U20 sia per dare qualche minuto ai ragazzi dell’U17 che anche loro si giocheranno i play-off. Anche se lontani da casa abbiamo passato una bella Pasqua insieme visto che il gruppo è molto unito e si sono divertiti. Abbiamo disputato due ottime partite che ci hanno permesso di strappare il pass per le finali nazionali U20, per la terza volta consecutiva, un traguardo sicuramente importante. E’ bello essere nuovamente tra le prime otto squadre d’Italia e questo ci riempie d’orgoglio. Era un risultato che ci eravamo prefissati ad inizio stagione e ora andiamo a giocarci queste partite con molta serenità e sono contento per i ragazzi che metteranno altri minuti sulle gambe".