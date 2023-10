Pallamano, Chiaravalle recrimina per un gol fantasma. Camerano ok

camerano

29

teramo

17

CAMERANO: Rossi, Guerrero 3, De Grandis, Bilò 2, Laera 9, Marchesino 1, Marinelli 2, Brilli, Antonelli 1, Casavecchia, Boschetto 2, Cirilli 3, Adamo 2, Vagnoni 4, Santoro, Chirivì Grassi All. Campana

LIONS TERAMO: Addazi, Forlini 3, Di Battista Rodi 2, Martin 2, Cinelli, Murri 4, D’Argenio, De Angelis, Michini, Ciutti, Valeri 2, Camaioni 2, Flammini, Reginaldi, Barbuti 2 All. Massotti

Arbitri: Nguyen - Ricciardi

CAMERANO

Due su due per Camerano che vince anche la seconda di campionato che coincide per i ragazzi di Campana con l’esordio casalingo. I gialloblu si impongono davanti ai propri tifosi alle fine di una partita dai due volti, con i padroni di casa bravi a piazzare la zampata vincente nella ripresa dopo un primo tempo condizionato da alcuni errori al tiro. Il primo tempo vede Teramo chiudere in vantaggio, con Camerano che sbaglia troppo. Poi nella ripresa i locali partono forte piazzando un contro break importante agganciando prima e superando Teramo sul 15-13.