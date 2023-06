Pallamano, faro puntato sulle Giovanili

La stagione della Pallamano Camerano, dopo le emozioni dell’anno che si è appena concluso, prosegue adesso con le giovanili ed è il coach a fare un punto della situazione proprio in merito alle vicende societarie. "Le ultime tre settimane sono state molto importanti per la nostra società" le parole di commento del coach Davide Campana. In campo l’Under 17 femminile, per un finale di stagione non proprio fortunato.

"Siamo fuori dalla finale scudetto – ammette l’allenatore – pur non avendo perso alcuna partita" continua Campana.

Fatale è stato purtroppo il pareggio contro il Cassano Magnago che – per differenza reti – è riuscito a strappare ai marchigiani il biglietto per l’ultima fase.

Per quanto riguarda il maschile poi, continua coach Campana nel suo ragionamento, "abbiamo avuto difficoltà nel girone mentre nelle finaline ci siamo comportati piuttosto bene. Per i ragazzi era la prima esperienza in una finale nazionale e hanno pagato lo scotto dell’emozione".

Quindi una battuta sulla situazione nell’Under 20: "Ci siamo qualificati – spiega ancora cach Campana – per la semifinale scudetto dopo un girone molto equilibrato. Affrontare Carpi che ha vari giocatori provenienti dall’A1 – conclude l’allenatore della Pallamano Camerano – non è semplice".

Ma i gialloblù non sono da meno visto che nell’Under 20 militano numerosi elementi di spicco della rosa di A2 che quest’anno si è qualificata per l’A2 Silver. L’avventura dei giovani gialloblu non è ancora finita.

Ci sono prossime sfide in arrivo infatti per la compagine di coach Campana, a iniziare dal mese di luglio dove in campo a Misano scenderanno le ragazze dell’ Under 15 e 13.

m. c.