Pallamano femminile, inizia male il torneo di A2. Nel fine settimana tornera la serie A Silver maschile: Camerano a Imola, la squadra di Guidotti a Salerno. Camerano, esordio amaro al Mugello. Chiaravalle rinviata

euromed mugello

34

camerano

28

EUROMED MUGELLO: Dallai L., Simoni 2, Tubi 3, Guidoni, Gargani 9, Zoppi 3, Dallai E. 2, Cerchiai 7, Berretti, Gorelli 8, Dei, Scialpi, Landi, Berretti, D’Addario All. Lucii.

PALLAMANO CAMERANO: Pirani, Toppa 2, Forconi, Ciattaglia 2, Velieri 9, Bronzini, Francelli, Coppari, Baldascini 7, Battaglini 1, Bilò, Battisti, Macrone 1, Galletti, Cristalli 7 All. Badialetti.

ARBITRI: Dana - Coppi

Inizia con una sconfitta il cammino in campionato (A2 femminilegirone C) della Pallamano Camerano femminile. Le ragazze di Badialetti tornano sconfitte dalla Toscana, dopo un match comunque combattuto, sotto per 17-15 al termine del primo tempo. "Eravamo partiti molto bene – il pensiero di coach Badialetti – con un parziale di 5-1. Poi le padrone di casa hanno cambiato difesa e questo ci ha messo un po’ in crisi, visto che abbiamo perso diversi palloni. Nella ripresa abbiamo iniziato a sbagliare tanto davanti alla porta: bravo il loro portiere ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".