Pallamano, padrone di casa implacabili. Nel fine settimana in campo anche il maschile. Pronto riscatto per Camerano. Si beve Marsala tutto d’un fiato

Due vittorie su due per Prato in questa seconda fase del campionato fi A2 femminile, con le toscane che comandano la classifica a punteggio pieno dopo due giornate (4 punti). Chiaravalle invece ha osservato nel fine settimana il turno di riposo e insegue, assieme a Camerano, con 2 punti. Nel prossimo turno proprio Camerano salirà a Prato, mentre Chiaravalle scenderà sul campo dell’Edilspi Mattroina, quest’ultima battuta nettamente sabato in Toscana. Nella classifica marcatori Caterina Baldascini (Camerano) occupa il secondo posto in coabitazione con Martinelli (Prato) con 13 retidietro a Martina Micotti (Prato) che guida con 18 reti. A2 femminile (fase a orologio, girone F), seconda giornata. Prato-Edilspi Mattroina 50-12, Camerano-Marsala 41-18. Ha riposato: Chiaravalle. Classifica: Prato 4; Publiesse Chiaravalle e Camerano 2; Marsala ed Edilspi Mattroina 0. Prossimo turno. 23/03/24 (ore 19): Edilspi Mattroina-Chiaravalle. 24/03/24 (ore 16:30): Prato-Camerano.