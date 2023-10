Pallamano serie A Silver, la squadra di Campagna vice anche a Cologne e ora attende il Campus Italia oggi in casa per il pokerissimo. Chiaravalle si ferma a Enna, Camerano rullo compressore

orlando haenna

25

chiaravalle

24

ORLANDO HAENNA: Oliva, Caruso 5, Guarasci 1, Andolina, Giummarra 1, Russo, Russello, Nasca 2, Coppola, Salerno, Loguasto, Mazzone 2, Guggino 6, Rosso 8. All. Gulino.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Sanchez 1, Vichi 3, Del Curto 1, Guerrero 4, Castillo 7, Ceresoli 2, Brutti 2, Santinelli G. 1, Takacs 3, Chiappini, Solustri, Ballabio, Santinelli O. All. Guidotti.

Arbitri: Castagnino e Manuele

ENNA

Prima sconfitta in campionato per Chiaravalle beffata all’ultimo minuto in Sicilia. Contro Orlando Haenna finisce 25-24 nella quarta giornata del torneo di A Silver dopo una partita sempre equilibrata. La formazione marchigiana inizia bene andando avanti di tre reti. I locali poi recuperano, con il primo tempo che termina 11 pari. La seconda frazione è caratterizzata da errori in fase offensiva in entrambe le squadre. Poi la beffa nel finale. "Abbiamo fatto degli errori sotto porta e, in un campionato così, anche ogni virgola conta" le parole del presidente del Chiaravalle, Maltoni.