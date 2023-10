Pallamano serie A Silver, le squadre anconetane superano Campus Italia e Sassari con prove esaltanti. Bello il riscatto della formazione di Guidotti. Camerano e Chiaravalle alla sosta con il cuore gonfio

Camerano si gode il primato solitario e va alla sosta con un bilancio che migliore non poteva essere: prima della classe a punteggio pieno. Sul podio della A Silver anche Chiaravalle, terza. Ora il campionato si ferma per qualche settimana per lasciare spazio alle nazionali impegnate per le qualificazioni a Euro 2024. Il torneo riprenderà solo l’11 novembre per la sesta giornata. In attesa il 4 novembre prenderà il via il torneo di A2 femminile. Nel girone C Chiaravalle debutterà in casa alle ore 21 contro Prato, mentre Camerano è atteso sul campo del Mugello (ore 19:30). A Silver, quinta giornata. Cologne-Lanzara 28-27, San Giorgio Molteno-Palermo 35-31, Chiaravalle-Verdeazzurro 30-17, Camerano-Campus Italia 31-26, San Lazzaro-Orlando Haenna 32-26, Teramo-Romagna 23-32. Classifica: Camerano 10; San Lazzaro 9; Chiaravalle e Romagna 7; Cologne 6; Verdeazzurro 5; Lanzara, San Giorgio Molteno e Haenna 4; Palermo e Campus Italia 2; Teramo 0. Prossimo turno (111123). Campus Italia-Cologne, Palermo-Teramo, Orlando Haenna-San Giorgio Molteno, Lanzara-Chiaravalle (ore 18:30), Romagna-Camerano (ore 19), Verdeazzurro-San Lazzaro.