Pallanuoto, la Barbato oggi contro Civitavecchia

La Barbato Design Vela Ancona torna davanti al pubblico amico e lo fa affrontando oggi pomeriggio alle 16 alla piscina del Passetto il Civitavecchia, per la seconda giornata del girone di ritorno. I dorici di coach Igor Pace vengono dal ko di Firenze in una partita ben giocata e persa solo per un gol, indizi che mostrano una squadra in salute nonostante le assenze dei fratelli Milletti, uno che sta recuperando da un intervento e l’altro squalificato. Contro il Civitavecchia sempre una partita difficile, come spiega coach Igor Pace: "E’ un confronto che soffriamo sempre, per la loro tipologia del gioco, per l’aggressività agonistica che mettono in acqua, insomma sempre una partita complicata. Il fatto che i nostri avversari siano ultimi in classifica ma che l’unica vittoria in campionato l’abbiamo ottenuta proprio all’andata contro di noi lascia intendere le insidie dell’incontro. Tommaso Milletti ha ricominciato ad allenarsi, Mattia è ancora squalificato, per il resto in settimana ci siamo allenati bene in settimana e ci prepariamo ad affrontare una partita importante".