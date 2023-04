Ancona, pallanuoto choc: scazzottata in vasca e tafferugli tra i tifosi

Ancona, 16 aprile 2023 – Una scazzottata in acqua, l’arbitro che fischia, il pubblico che si agita e la partita fatta finire a porte chiuse e con l’intervento della polizia. Davvero una brutta pagina di sport quella accaduta sabato sera, alla piscina del Passetto, dove si disputava una partita di pallanuoto, valida per il campionato di serie B maschile, tra l’Osimo Pirates Waterpolo e il Rapallo.

Un giocatore della squadra osimana, Sam Lenarduzzi, 24 anni, di origine australiana, è stato raggiunto da una scarica di pugni mentre era ancora in vasca ed era in corso la partita. A colpirlo è stato un avversario del Rapallo, sembrerebbe per un precedente fallo subito.

Un’aggressione brutale, documentata anche da un video che la società dell’Osimo Pirates ha poi condiviso sul proprio profilo Facebook per condannare il gesto che ha sorpreso tutti. Nelle immagini si vedono i giocatori del Rapallo avanzare in avanti, un avversario dell’Osimo prende la palla, in pochi secondi in acqua accade qualcosa e si scorge un giocatore del Rapallo, cuffia scura in testa, che il telecronista identifica come il numero 7, che da una scarica di pugni a Lenarduzzi.

La pallanuoto non ha mai visto questi episodi così violenti al punto da dover mandare via anche il pubblico e terminare l’incontro a porte chiuse.

“Era il quarto tempo di gara giocato – racconta Eugenio Martedì, allenatore della squadra osimana – e mancavano solo tre minuti al termine. La partita era proseguita regolarmente fino a quel momento, in maniera tranquilla. Non so se è stata la reazione ad un fallo subito perché nessuno lo ha visto e nemmeno l’arbitro, ma tutti abbiamo visto la scazzottata invece presa dal nostro giocatore. Il gesto compiuto per me è vergognoso. Adesso ci aspettiamo una presa di posizione dura da parte della Federazione Italiana Nuoto. Erano presenti anche tanti bambini della giovanile di nuoto che hanno visto tutto quello perché giocavamo in casa".

Dopo la scazzottata in acqua, le cose non sarebbero finite lì. Il giocatore è uscito dalla vasca, espulso dal gioco, e si sarebbe diretto anche verso il dirigente dell’Osimo Pirates, Luca Mengucci, che avrebbe cercato di dire qualcosa ma si sarebbe sentito rispondere così: "Ce n’è anche per te".

L’arbitro ha cercato di riportare alla calma ma in quel momento si sono scaldati gli animi anche dal pubblico della squadra che giocava in casa, intervenuto per prendere le difese del calciatore aggredito.

Alla fine è dovuta intervenire la polizia che, vista la situazione, ha fatto uscire tutti, e la partita è stata terminata a porte chiuse con un pareggio.

La scazzottata è avvenuta attorno alle 19. La partita era iniziata poco prima delle 18.

L’incontro non era uno dei più importanti del campionato essendo il Rapallo già in zona play-off e salvo anche in classifica. Lenarduzzi non ha avuto bisogno delle cure mediche ma la società sta valutando eventuali azioni legali.

L’allenatore del Rapallo, Lorenzo Presti, ha risposto su Facebook al post della squadra osimana spiegando che il gesto è stato sbagliato e verrà punito però "quello che sfugge è il colpo dato intelligentemente dal vostro atleta da dietro, che evidentemente non volete vedere".

Sono in corso di valutazione eventuali presupposti volti all’adozione da parte del questore per misure di prevenzione.