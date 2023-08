Pallanuoto, una stagione da dieci e lode

La pallanuoto regionale celebra i suoi protagonisti. "Il movimento marchigiano dà segnali di grande vitalità – ha spiegato il presidente della Federnuoto marchigiana, Fausto Aitelli –, con un coinvolgimento di tutta la regione, nonostante dispiace aver visto la scomparsa della squadra Pallanuoto Pesarese o la non partecipazione dell’Albatros. La pandemia, il calo delle utenze le difficoltà dovute al caro energia hanno rischiato di mettere seriamente in ginocchio un settore che vive anche di gestione degli impianti stessi, ma le nostre società tra mille difficoltà, comprese quelle derivanti dalle nuove normative sul lavoro sportivo, sembrano aver reagito bene. Tra tutte le società da segnalare la Vela Ancona che con la femminile ha mancato la promozione in A1 solo a gara3, l’Osimo Pirates che alla prima stagione di B maschile ha conquistato un onorevole sesto posto mantenendo la categoria e la Pallanuoto Tolentino che ha conquistato la promozione in serie B maschile superando ai playoff la Rari Nantes Bologna e della stessa società l’under 16 femminile ammessa alla final eight nazionale che si terrà a settembre. Sono le punte d’eccellenza della nostra pallanuoto, che vivono però grazie ai settori giovanili di tante società del territorio che dimostrano ogni anno il loro impegno e la loro passione per questa disciplina. I complimenti vanno ai dirigenti e ai tecnici, prima di tutto, senza dimenticare i tanti sacrifici delle famiglie dei giovani atleti". Il campionato di pallanuoto under 14 maschile d’eccellenza è stato vinto dalla Vela Ancona, seconda la Libertas Rari Nantes Perugia (15-4 la finale), mentre il terzo posto se l’è aggiudicato l’Osimo Pirates che ha vinto ai rigori su Fermo Nuoto e Pallanuoto 13-12. Il campionato under 16 maschile d’eccellenza è andato alla Vela Nuoto Ancona, seconda la Rari Nantes Perugia, terza la Fermo Nuoto e Pallanuoto, quarta la Pallanuoto Tolentino. Alla Vela Ancona anche il campionato under 18 maschile d’eccellenza, seconda la Pallanuoto Tolentino, terza la Fermo Nuoto e Pallanuoto, quarta la Team Marche Moie. Il torneo under 20 maschile ha visto il successo del Gryphus Club, seconda la Team Marche Pallanuoto Moie, terza la Blugallery San Severino. In serie C maschile trionfo e promozione della Pallanuoto Tolentino che s’è aggiudicata il playoff contro la Rari Nantes Bologna. Pallanuoto Tolentino, Vela Ancona e Team Marche Moie sono prima seconda e terza nei due tornei under 16 femminile, Vela Ancona vincente nel raggruppamento interregionale dell’under 18 femminile così come nell’under 20 femminile davanti a Team Marche Moie e a Pretuziana. Vela Ancona maschile massima espressione della pallanuoto regionale con il suo settimo posto in serie A2 maschile.