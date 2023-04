Pamela Moretti vola sui pattini Alla senigalliese la prova di Terni

SENIGALLIA

Vola il pattinaggio senigalliese. Pamela Moretti ha infatti festeggiato al meglio la Festa della Liberazione aggiudicandosi il 25 aprile a Terni la prova sul circuito stradale umbro. Moretti, categoria mf, portacolori del Team Roller, ha fatto doppietta nell’International Cup umbra, una delle tre tappe del circuito del campionato stradale italiano, con Ferrara e San Benedetto del Tronto: ha vinto infatti su strada sia i 3000 metri che la distanza più lunga, i 10.000. Dopo una lunga preparazione invernale, per l’atleta senigalliese non poteva esserci prestazione migliore: sia nei 3.000 che nei 10.000, Moretti ha forzato subito l’andatura per distanziare le rivali, riuscendo così a centrare il doppio oro nonostante la scarsa abitudine ad allenarsi in percorsi stradali particolarmente tecnici. A seguire come tecnico Pamela Moretti c’è Mauro Guenci, campione master classe 1966 guida e anima del Team Roller, finito nel Guinness dei Primati per i suoi record: oltre a sostenere la pattinatrice del Team Roller Guenci non ha intenzione di mollare e sta continuando ad allenarsi nella sua Senigallia in vista delle prossime competizioni internazionali. Guenci aveva chiuso alla grande la stagione 2022 aggiudicandosi la maratona di Digione in Francia, una delle più popolari con la partecipazione di migliaia tra runner e pattinatori di tutte le categorie, facendo il bis dopo il successo nell’edizione 2021; sempre nel 2022 Guenci si era aggiudicato la maratona da 100 chilometri di Seyssel, sempre in Francia.

Andrea Pongetti