Paolucci e Cioffi corrono verso la Sardegna. L’Ancona schiuma rabbia, Gatto out 15 giorni

Paolucci corre e sprinta a bordo campo, poco più in là lo imita Cioffi, mentre il resto della squadra si allena sul sintetico del Paolinelli, a parte D’Eramo, fermo ai box capitan Gatto come pure il portiere Vitali, tutti gli altri a disposizione di Marco Donadel e pronti a sudare e lottare, anche in allenamento, per conquistare una maglia da titolare domenica a Olbia. Questa, in sintesi, la fotografia dell’allenamento di ieri mattina. Per Gatto le notizie non sono buone:, il centrocampista dovrà stare fermo probabilmente per un paio di settimane in cui sarà monitorato il suo infortunio, poi il recupero. L’Ancona ha spiegato le sue condizioni in una nota: "Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico". Fermo da un paio di giorni anche Vitali, per potersi finalmente curare la microfrattura alla mano che lo ha limitato nelle ultime partite. Con il rientro in squadra di Perucchini il suo sacrificio non è più necessario e il portiere umbro potrà ristabilirsi dall’infortunio. Buone notizie, invece, sia da Paolucci sia da Cioffi, il primo alle prese con una contusione rimediata durante la partita contro la Juventus Next Gen, il secondo per un colpo ricevuto a Cesena: l’impressione è che entrambi possano rientrare ad allenarsi in gruppo, oggi o domani, e che siano comunque recuperabili in tempo per la partita di domenica in Sardegna. Ma la notizia migliore è quella che riguarda l’energia e l’entusiasmo che dimostra l’Ancona in campo durante l’allenamento. Nessuno si risparmia, nessuno toglie il piede da un contrasto, anche le partitelle servono per dimostrare il desiderio di emergere e di conquistare una maglia da titolare: ieri in più di una circostanza, infatti, qualche giocatore è finito a terra a causa di un intervento duro. Segno che la voglia di reagire alla doppia sconfitta è tanta e che tutti i biancorossi puntano compatti al pronto riscatto insieme a Donadel e allo staff tecnico. Perché se la partita di Cesena non ha mostrato la vera Ancona, la sconfitta contro la Juventus Next Gen è stata immeritata, e l’Ancona sembra avere grande voglia di riprendersi in fretta i punti già persi per strada. Ieri al campo, ad assistere all’allenamento e a far sentire la loro vicinanza alla squadra in questo difficile momento, l’amministratore delegato Roberta Nocelli, il direttore sportivo Francesco Micciola e il supervisore dell’area tecnica Roberto Ripa. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio al Del Conero. Intanto è cominciata la prevendita per Olbia.

Giuseppe Poli