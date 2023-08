Paolucci: "La squadra sta crescendo bene, impressioni positive"

Vittoria super agevole dell’Ancona, che nel secondo allenamento congiunto del ritiro biancorosso si sbarazza dell’Osimana con un perentorio 9-0. Buone indicazioni arrivate dal test match di ieri per mister Donadel, che come nella prima uscita disputata allo "Spivach", ha dato spazio nei due tempi a tutti i giocatori che aveva a disposizione. Le reti realizzate nel primo tempo portano la firma di Antoniazzi, Energe, Lombardi, Basso e Paolucci con un delizioso pallonetto dalla trequarti. Nella ripresa, prima Mazzoni dalla distanza, poi De Santis con una doppietta e infine Petrella, hanno sugellato la goleada: "La squadra sta crescendo molto bene - ha dichiarato Lorenzo Paolucci a fine partita - le impressioni positive, abbiamo fatto due ottimi test e stiamo lavorando molto. Oggi eravamo un po’ stanchi, ma abbiamo messo altri minuti nelle gambe, che serviranno per affrontare al meglio la stagione. Il mister ci da delle idee che noi proviamo a mettere in pratica, oggi eravamo un po’ stanchi, dobbiamo essere più cinici, perché durante la stagione sarà importante. Noi centrocampisti abbiamo il compito di riequilibrare la squadra per non far trovare spazio agli avversari. Sappiamo che ci attenderà una stagione difficile, ma compatti riusciremo a superare tutto".

g. m.