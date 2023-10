Paolucci ovunque ed Energe si fa valere. Bene la difesa

Perucchini 6: inoperoso nel primo tempo, fa poco di più nella ripresa.

Barnabà 6,5: annulla Gaddini e col passare dei minuti prende fiducia mostrando di avere gamba. Prova ad alta intensità la sua.

Cella 6,5: su Kozak e poi su Gucci prestazione di estrema attenzione.

Pellizzari 6,5: su Guccione prima e su Pattarello dopo gioca una prova impeccabile, non disdegnando qualche sortita in avanti.

Martina 6: controlla gli inserimenti di Damiani, di destro sforna la palla per Nador, bene nella ripresa.

Nador 6.5: va in cielo e di testa mette verso la porta un pallone che chiede solo di essere spinto oltre la linea. Per il resto una partita sempre attenta. C’è anche nell’azione del raddoppio.

Kristoffersen 6: nel finale quel pallone potrebbe metterlo dentro, al suo posto ci pensa Paolucci.

Gatto 6,5: in cabina di regia dà ordine alla manovra, recuperando palloni preziosi, una diga nella ripresa.

Paolucci 8: corre, va a caccia del pallone in ogni angolo di campo, costruisce per i compagni, non si ferma mai. Suo l’assist per il raddoppio di Spagnoli, suo anche il terzo gol che premia la sua prova.

Energe 7: trova il secondo gol in maglia biancorossa su assist di Nador, per il resto non riesce sempre a incidere sulla manovra ma la sua presenza in campo si nota, eccome.

Saco 6: subito in partita, ci mette fisico e bada al sodo.

Spagnoli 6,5: gioca per i compagni, difende palla, prova a innescare i movimenti delle mezzali e lotta. Lancia Kristoffersen in occasione del terzo gol.

Cioffi 6: gli manca lo spunto vincente, come se non fosse al top della condizione. Ma da un suo guizzo nasce il raddoppio di Spagnoli. Meglio nella ripresa.

Marenco 6: venti minuti in cui dà solidità al reparto difensivo.

Agyemang e Gavioli ng.

All. Colavitto 7: in due giorni riesce a ridare fiducia alla squadra che ritrova la vittoria in casa dopo oltre un mese. Per il gioco c’è tempo.

g. p.