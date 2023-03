Pari a Valfoglia, ora manca solo il Castelfidardo

Finisce in pareggio il recupero di campionato (23esima giornata) giocato mercoledì tra Valfoglia e Villa San Martino (1-1), partita rinviata a fine febbraio per la pioggia. Il derby si sblocca subito, dopo appena un minuto, con Rossi. Fa tutto il Villa San Martino - che domani scenderà a Castelfidardo per affrontare la Vigor - visto che alla mezz’ora arriva i pareggio dei padroni di casa grazie all’autorete di Sanchini. Nel girone A di Promozione si dovrà recuperare ancora una partita, quella tra Urbania e Vigor Castelfidardo, match non giocato sabato per un malanno fisico accusato dal direttore di gara e che si disputerà mercoledì 22 marzo (ore 15). Il girone A di Promozione vede nettamente in testa il Montecchio - di scena domani a Barbara - con ben tredici punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, la coppia Urbania e Portuali.

Classifica: K Sport Montecchio 52; Urbania e Portuali 39; Gabicce Gradara, Fermignanese, S.Orso e Atletico MondolfoMarotta 34; Moie Vallesina 33; Vigor Castelfidardo 32; Valfoglia 30; Villa San Martino 28; BIagio Nazzaro Chiaravalle 27; Cagliese e Barbara 25; Osimo Stazione 21; Olimpia Marzocca 18; San Costanzo 12.

Prossimo turno: Portuali Calcio Ancona - Osimo Stazione, A. Mondolfo Marotta- Nazzaro Biagio Nazzaro, Barbara Calcio - K Sport Montecchio, Fermignanese- S. Costanzo, Moie Vallesina - Cagliese Calcio, Olimpia- Urbania Calcio, Vigor Castelfidardo- Villa S. Martino. Riposa Gabicce Gradara.