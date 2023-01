Partenza boom per il PalaIndoor Boriani subito prima nei 60 metri

Partenza boom per il PalaIndoor. Il nuovo anno si apre con gli applausi meritati che si prende Benedetta Boriani, come l’anno passato. La ragazza della Sef Stamura Ancona chiude i 60 con 7’’57 migliorando il suo limite regionale. Boom anche la partecipazione al Palaindoor, con circa 1.200 presenze-gara nella prima domenica di attività, tra il meeting giovanile del mattino e quello assoluto del pomeriggio. C’è voglia di atletica e cade anche il primo record del 2023 che come l’anno scorso porta la firma della velocista Boriani. La sprinter della Sef Stamura Ancona con il tempo di 7’’57 migliora nei 60 metri il suo primato regionale della categoria promesse, togliendo un centesimo al limite under 23 che già apparteneva con 7’’58 alla marchigiana, in grado nella passata stagione di sfiorare il podio ai Tricolori promesse nei 200 piazzandosi quarta. Ma arrivano risultati di spicco anche a livello nazionale per l’esordio di Mattia Furlani nel salto in lungo che comincia con la misura di 7.73 al sesto e ultimo tentativo, dopo essere atterrato anche a 7.60 nel secondo turno. Alla prima gara nella categoria juniores, il due volte campione europeo under 18 (alto e lungo) si avvicina subito al record italiano under 20 stabilito nel 2016 da Gabriele Chilà con 7.78. Cresce anche la 17enne Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona) capace di abbassare il suo primato indoor al crono di 5’’98 che dà fiducia in vista dei prossimi impegni nella sua specialità preferita, gli 800 in cui ha vinto il titolo italiano allieve un anno fa. Ad aggiudicarsi la vittoria è l’azzurra Eloisa Coiro in 53’’95. Grandi numeri anche nella riunione giovanile. Nella categoria cadetti, under 16, sulla pedana del lungo si impone Lorenzo Cristofanetti (Atl. Osimo) saltando la misura di 5.87 dopo il secondo posto nei 60 ostacoli in 9’’08. Tra i ragazzi (under 14) nei 60 ostacoli terza Diana Alloi (Atl. Chiaravalle), terza con il tempo di 9’’98. Sabato la lanciatrice Sofia Coppari, 18enne dell’Atletica Fabriano, nel peso sigla un 13.14 nel sesto e ultimo turno, per avvicinare il record regionale juniores al coperto stabilito quasi 40 anni fa da Simona Monachesi (13.22 nel 1983). A pochi giorni dalla scomparsa di Sandro Petrucci, presidente e anima del club fabrianese, la marchigiana si piazza al terzo posto.