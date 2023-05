Passa chi ha segnato più gol In caso di due pari Ancona out

Con le partite di andata di giovedì prossimo scatta il primo turno di playoff nazionali. Si affrontano nella doppia sfida di andata e ritorno Ancona-Lecco, Virtus Verona-Pescara, Audace Cerignola-Foggia, Pro Sesto-L.R. Vicenza e Gubbio-Virtus Entella. Al termine del doppio confronto passa il turno la squadra che ha segnato più reti, in caso di parità di gol passa il turno la testa di serie. Non sono previsti, dunque, né supplementari né calci di rigore, né giovedì prossimo né il lunedì successivo. Le cinque qualificate di questo doppio turno si affronteranno nel turno successivo, secondo turno nazionale, insieme alle squadre seconde classificate di ciascun girone al termine della stagione regolare, dunque Pordenone, Cesena e Crotone. Dal doppio confronto del secondo turno nazionale usciranno, quindi, le quattro formazioni che andranno a disputare la final four. Solo quest’ultima fase, divisa in semifinali e finale, prevede, in caso di parità, la disputa dei tempi supplementari e degli eventuali calci di rigore.