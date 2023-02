Passatempese, debacle pesante per la salvezza

CLUENTINA

1

PASSATEMPESE

0

CLUENTINA: Amico, Brandi, Giaconi, Marcantoni, Squarcia, Foglia, Gianfelici T. (46’ st Scoccia), Trobbiani, Guermandi (13’ st Gianfelici A.), Mancini (32’ st Mongiello), Monserrat (42’ st Salvatico). All Marinelli

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Stortoni (35’ st Clementi), Montesi, Rossini, Catena (22’ st Simoncini), Capomagi (10’ st Zannini), Ferreyra (25’ st Mihaylov), Martiri, Stacchiotti (7’ st Storani). All Menghini

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Rete: 10’ pt Squarcia

La Passatempese non sa più vincere. Anzi i gialloblu tornano a mani vuote da Macerata. Lo scontro salvezza lo vince la Cluentina.

Ai padroni di casa basta una rete di Squarcia, nello scorcio iniziale di partita, per conquistare l’intera posta. La Passatempese è beffata addirittura di tacco. La squadra di Menghini non riesce a reagire, manca soprattutto in fase offensiva. Gli ospiti ci provano maggiormente nella ripresa, ma invano.