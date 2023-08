Patron Tiong lancia la sfida della ‘sua’ Ancona "La B in tre anni, orgogliosi dei nostri tifosi"

Mancano solamente i crismi dell’ufficialità, ma ormai ci siamo: il doppio scambio tra Ancona e Pro Vercelli che prevede l’arrivo in biancorosso di Gianluca Clemente e Alessandro Macchioni e il contemporaneo trasferimento in Piemonte di Agostino Camigliano e Mirco Petrella, è ormai in dirittura d’arrivo. La firma è prevista nelle prossime ore. Un’operazione imbastita in pochi giorni e conclusa in brevissimo tempo. E’ una dirigenza molto attiva quella dorica in questi ultimi giorni d’agosto: per un Micciola alle prese con le operazioni di mercato last minute, c’è il patron Tony Tiong che è tornato a farsi sentire a ridosso della presentazione e del debutto in campionato.

E lo ha fatto sui canali social dell’Ancona: "Finalmente si ricomincia! Ci apprestiamo a vivere questo campionato insieme con il desiderio che ci porti tante soddisfazioni. Nel nostro mondo non c’è ieri, ma solo oggi e domani. L’Ancona lavora per diventare un’eccellenza marchigiana. Sogna di rappresentare la regione in altri palcoscenici, ma sappiamo di non essere ancora pronti. Siamo però consapevoli - prosegue Tiong - di avere alle spalle un popolo che è orgoglioso e fiero di questa squadra come lo siamo noi. Ho ancora negli occhi l’entusiasmo di un anno fa al Porto antico nel giorno della presentazione. Un vero atto di fede e di attaccamento che è difficile trovare in altre città. E qui mi soffermo per ringraziare in particolare le tante persone che hanno sottoscritto l’abbonamento. Un amore incondizionato considerando le stagioni difficili da cui veniamo. Per noi è una una responsabilità in più, non vogliamo deludere. Purtroppo non potrò essere presente al vernissage organizzato dalla società, ma sarò a Chiavari per essere vicino all’Ancona. Questo è un anno di transizione per noi, ci sono ancora molte cose da pianificare per diventare sempre più solidi. Come sapete, per una precisa strategia, l’obiettivo principale è la costruzione del Centro Sportivo. Una volta terminato l’iter burocratico, nel gennaio 2024, inizierà la costruzione. Nel programma che abbiamo concordato con i dirigenti c’è quello di poter provare a conquistare la Serie B in tre anni. Questo perché gli investimenti dedicati alla prima squadra e al Settore Giovanile saranno maggiori. Abbiamo cercato di darci degli obiettivi, ma siamo tutti consapevoli che i tempi potrebbero essere più lunghi o anche più brevi. Quest’anno è stato creato un collettivo giovane, molti giocatori sono di nostra proprietà e potranno crescere. Quindi ripartiamo da qui, consapevoli di chi siamo e di cosa rappresentiamo", conclude il patron malese.

Gianmarco Minossi