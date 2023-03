Pattinaggio, specialità Overall: Zazzarini sul podio in Olanda

Chiusura di stagione superlativa per il talento del pattinaggio senigalliese Camilla Zazzarini, da poco tesserata per lo Sky Roller Macerata. Zazzarini, classe 2008, figlia dell’attuale fisioterapista della nazionale italiana di pattinaggio su ghiaccio (Gabriele), ha brillato in Olanda, nella prestigiosa pista di Heerenveen, dove, come da regolamento, era ammessa in quanto convocata dalla Federazione Italiana Pattinaggio. Zazzarini, che pattina fin da bambina, è risultata l’unica atleta italiana a salire sul podio della Viking Race, arrivando terza nella specialità Overall dello short track, il pattinaggio in pista corta: per lei nella trasferta olandese pure un record italiano nei 1.000 metri e ben tre primati personali. Al primo anno nella categoria d’età Junior Zazzarini in precedenza aveva brillato pure in pista lunga, vincendo tre titoli italiani sprint, prima di passare in pista corta in cui si era aggiudicata la medaglia d’argento ai campionati italiani di Bormio. Zazzarini ha confermato anche in Olanda la sua poliedricità ed ora si prende un po’ di riposo prima di riprendere a pattinare sia in long track che in short track, sia nelle rotelle su pista che su ghiaccio.