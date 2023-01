Pazza idea Melchiorri, l’Ancona ci pensa

Da semplice suggestione, a sogno concreto: il nome di Federico Melchiorri è molto più di un’idea e in casa Ancona stanno cominciando a pensarci seriamente. Classe 1987 e nativo di Treia, l’attaccante del Perugia vanta un curriculum di tutto rispetto, con esperienze in Serie A con le maglie di Siena e Cagliari. Melchiorri vedrebbe di buon occhio un trasferimento ad Ancona, visto che nelle scorse ore ha rifiutato la proposta del Cosenza: neanche il contatto telefonico con il tecnico William Viali (ex difensore dell’Ancona nel 2003-04) è riuscito a cambiare l’esito della situazione. Il Cigno di Treia, in scadenza a giugno, cerca una soluzione più vicina a casa e possibilmente in B, ma potrebbe prendere in considerazione anche una C da vincere. A contendere il bomber all’Ancona c’è il Gubbio, la cui dirigenza dovrebbe avere proprio nelle prossime ore un incontro con quella del Perugia. Tutto da verificare che il club rossoblù riesca ad investire i soldi necessari per l’ingaggio, molto oneroso per la C: di sicuro, il Perugia non ha intenzione di partecipare al pagamento. Situazione in divenire insomma, ma da queste parti il nome di Melchiorri comincia a circolare con una certa insistenza. Ma la dirigenza dorica ha cominciato a guardare anche al centrocampo: si è infatti registrato il concreto interesse per Luca Crecco, in scadenza di contratto con il Pescara il prossimo 30 giugno.

Il d.s. Micciola ne ha già parlato col collega biancazzurro Delli Carri e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. Come alternativa offensiva all’assenza di Spagnoli in questi giorni s’è fatto anche il nome dello spallino Nicola Rauti, di proprietà del Torino, centravanti cresciuto nelle file dei granata, anche lui classe 2000, giocatore dotato di buon fisico, che attualmente nella Spal del direttore ed ex dorico Fabio Lupo sta trovando poco spazio. Anche lui, infatti, come Bocic, ha collezionato poche presenze: otto finora, più una in Coppa Italia, per complessivi 202’ in campo, pochi per un giocatore che lo scorso anno con il Pescara ha giocato 29 partite mettendo a segno 5 gol durante la stagione regolare, più una rete nelle tre presenze ai playoff.

Un altro nome per l’attacco biancorosso resta quello del giocatore della Vis Pesaro Kevin Cannavò, siciliano classe 2000 anche lui, cresciuto nelle giovanili del Palermo, lo scorso anno 35 presenze a Pesaro condite da 8 reti, quest’anno 17 presenze e nessun gol. Nei giorni scorsi l’Ancona avrebbe parlato con la Vis Pesaro del giocatore, che è legato ai pesaresi da un contratto fino a fine giugno 2024. Nessuna novità invece sul fronte uscite: i nomi sono sempre quelli di Brogni, Berardi e Riano. Per quanto riguarda il primo, sembra scemato l’interesse della Lucchese, mentre per ciò che concerne gli ultimi due, non si registrano sondaggi di altre squadre.

Gianmarco Minossi