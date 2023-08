Pedale Chiaravallese protagonista Fiorini e Fanelli alla Lunigiana

Un Pedale Chiaravallese protagonista su tutti i fronti. Dai Giovanissimi agli Esordienti fino agli Juniores. In quest’ultima categoria il campione regionale Fci Marche Sebastiano Fanelli l’ha fatta da padrone del Trofeo Il Miglio a Castel di Lama. Per Fanelli dopo il terzo posto del 2022 è arrivato il primo quest’anno sfrecciando davanti a tutti con la maglia di campione marchigiano. Fanelli precede sul traguardo Daniele Chinappi in una competizione che vede la partecipazione di 129 corridori . Da segnalare il sesto posto di Tommaso Fiorini sempre del Pedale Chiaravallese. Davide Novelli della Scap Trodica di Morrovalle (undicesimo all’arrivo) invece veste la maglia di campione provinciale ascolano su strada per la stagione 2023. Le soddisfazioni per il Pedale Chiaravallese non sono finite perché sia Fanelli che Fiorini sono stati convocati nella rappresentativa marchigiana per il Giro della Lunigiana che scatta oggi per concludersi il 3 settembre. La competizione internazionale riservata alla categoria Juniores prende il via oggi con la prima semitappa da La Spezia per concludersi domenica, dopo quattro giornate di gare, a Casano di Luni.