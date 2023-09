Peli e Saco sprecano occasioni da gol. Vitali fa il suo dovere

Vitali 6: due belle parate nel primo tempo, non può nulla sui due gol.

Marenco 6: su Yildiz ha il suo bel da fare, soprattutto quando il fantasista bianconero parte da lontano, nel complesso una partita senza errori.

Cella 6: su Guerra gioca un’ottima partita, anticipandolo con puntualità.

Dutu 5,5: comincia bene, cala nella ripresa, finisce coi crampi.

Peli 5,5: dà l’impressione di poter mettere in difficoltà la Juve con le sue accelerazioni, bene anche in fase di non possesso, si mangia un gol fatto.

Basso 6: porta equilibrio alla manovra e fisicità al centrocampo, pronto a chiudere quando serve e a distribuire buoni palloni ai compagni.

Gatto ng: sfortunato il capitano, costretto a uscire per infortunio dopo appena 11’.

Saco 5,5: si mangia un’occasione clamorosa, perde palloni ma ne recupera anche, lancia Paolucci in occasione della rete di Spagnoli. In crescita, ma non basta.

Paolucci 6: alla prima sua progressione la prima palla gol dell’Ancona, suo l’assist per Spagnoli, sempre propositivo ma non riesce a incidere sull’esito del match.

Agyemang 6: pronto a sfruttare la sua velocità sulla fascia, soprattutto in fase di copertura.

Martina 6: una ventina di minuti e qualche lampo nel finale di partita.

Spagnoli 6,5: nell’inedito ruolo di seconda punta trova il gol alla prima occasione che gli capita tra i piedi. Per il resto tanta generosità al servizio della squadra.

Kristoffersen 5,5: macchinoso e talvolta avulso dal gioco, sfortunato il suo colpo di testa nella ripresa che trova Cerri pronto a salvare sulla linea di porta.

Energe, Mattioli e Pellizzari ng.

All. Donadel 5,5: Seconda sconfitta consecutiva, le responsabilità sono anche sue.

g. p.