Peli ufficiale, nono volto nuovo dell’Ancona Forte pressing del Pescara su Simonetti

Lorenzo Peli è un nuovo giocatore dell’Ancona. Al termine delle visite mediche e dei test atletici la società biancorossa lo ha ufficializzato ieri, dopo che l’esterno aveva sostenuto il primo allenamento al Dorico.

Classe 2000 e in prestito dall’Atalanta, Lorenzo Peli finora s’è allenato in ritiro con la squadra under 23 bergamasca che prenderà parte al girone A della serie C: l’esterno destro arriva a colmare uno slot rimasto libero dopo la partenza di Mezzoni, rientrato al Napoli e poi passato al Perugia, ma non solo: il giocatore può ricoprire più posizioni, avendo giocato a destra da esterno di centrocampo, ma anche a sinistra, sia da esterno d’attacco che da trequartista.

Un giocatore spiccatamente offensivo, insomma, all’insegna di una squadra duttile e camaleontica come quella che sta costruendo Marco Donadel, un undici capace di adattamento e trasformista, anche all’interno della stessa partita.

Ecco dunque che Peli sulla destra può dare alla squadra quell’imprevedibilità necessaria in certe situazioni, con Simonetti, Barnabà o Basso pronti a sostituirlo sfruttando altre caratteristiche.

Nella passata stagione ha giocato la prima parte del campionato a Novara e la seconda a Pontedera, mettendo a segno quattro reti.

Quello di Peli è il nono innesto nella squadra di Donadel, che da fine giugno ha visto partire Melchiorri, poi Mondonico, Mezzoni, Fantoni e Brogni per fine prestito, e quindi Prezioso, Di Massimo e De Santis, più Bianconi che non faceva parte della rosa di fine campionato.

Nove uscite e altrettanti arrivi in biancorosso per una squadra rinnovata e ringiovanita, che potrebbe prevedere ancora qualche uscita, ma non necessariamente.

L’ultima società a sondare il terreno per Pier Luigi Simonetti è stato il Pescara, ma l’Ancona è stata chiara, come in precedenza con l’Ascoli oppure con la Cremonese, e prenderà in considerazione solo offerte in linea con il valore del giocatore. Altrimenti Simonetti resterà in biancorosso, probabilmente con un contratto rinnovato. Quanto ad Agostino Camigliano, quest’ultimo sarebbe inseguito dal Foggia: ha detto no al Potenza, non è detto che rifiuti anche di approdare alla corte di Mirko Cudini.

Nel caso Camigliano partisse, ecco che per Micciola si aprirebbe lo spazio per chiamare ad Ancona l’ex Siena Davide Riccardi, vecchio pallino del direttore sportivo, e ora svincolato. Tutte ipotesi, che il direttore sportivo Micciola e il tecnico Donadel vaglieranno fino alla fine del mese.

Giuseppe Poli