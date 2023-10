Pennazzi e Gambitta vincono l'oro ad Ancona: trionfo nella prima prova del circuito tricolore

A meno di un mese dai Mondiali Master di Daytona Beach, negli Stati Uniti, arriva il trionfo anconetano, l’ennesimo di questa super stagione nella scherma, nella prima prova del circuito tricolore della categoria. A Cosenza, nello scorso fine settimana, nella prova di apertura del calendario e a poche settimane dalla rassegna iridata è arrivato il primo posto per Marco Pennazzi, nel fioretto maschile categoria 2 (50+): sul podio ha preceduto un altro tesserato del Club Scherma Ancona, Gianfranco Gambitta. Oro e bronzo dunque per la società dorica che sarà orgogliosa dei propri…dirigenti. Infatti Pennazzi e Gambitta rivestono rispettivamente il ruolo di presidente e consigliere del sodalizio anconetano e nell’occasione non possono fare altro che complimentarsi con se stessi per le nuova medaglie portate alla storica società. Le medaglie nel fine settimana sono arrivate però anche dall’estero, precisamente da Samorin, in Slovacchia, stavolta tra i giovani, categoria under 17: nella prova del circuito europeo di fioretto femminile infatti successo jesino con la medaglia d’argento conquistata dalla squadra azzurra composta da Maria Elisa Fattori, Ginevra Guerrini e Lucrezia Monti (con loro anche la trevigiana Martina Lazzeri). Determinante il contributo delle schermitrici per la seconda piazza dell’Italia. Meno positivo il risultato nella prova individuale, dove la migliore è stata Maria Elisa Fattori, lontana dal podio in ventinovesima posizione. Poco più indietro Ginevra Guerrini, trentanovesima, e Lucrezia Monti, quarantunesima. Prosegue dunque il grande momento dello sport della provincia e dei Club Scherma di Ancona e di Jesi, non a caso i due dove ha iniziato e poi proseguito la sua crescita l’attuale campione del mondo senior Tommaso Marini, in questo 2023 indiscusso numero 1 del fioretto internazionale.

Andrea Pongetti